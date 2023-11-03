В ходе мониторинга медицинских учреждений, проведенного Минздравом и НСЗУ, было обнаружено, что родовые и перинатальные центры сознательно указывают ложные диагнозы новорожденных для перевода их в другую больницу или на другую схему лечения.

Двойная и тройная оплата

— Это позволяет получать двойную, а иногда и тройную оплату за одного маленького пациента. По предварительным расчетам НСЗУ, примерно за 30% детей осуществлялась двойная оплата медучреждениям, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что в среднем по стране почти 20% младенцев, родившихся с патологиями, переводят в другое заведение, подвергая детей негативному влиянию транспортировки.

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Выяснилось также, что в отдельных роддомах 100% выживших до седьмого дня младенцев были переведены в другие больницы, несмотря на то, что эти медучреждения имели соответствующие пакеты услуг.

В ходе проверки было обнаружено, что в некоторых больницах грудным детям ставят диагнозы, которые не являются патологией, а лишь временным состоянием пациента и не должны быть причиной для лечения.

Кесаревы сечения без показаний

Также в 2023 году существенно увеличилось количество кесаревых сечений по сравнению с предыдущими годами. Такая динамика может свидетельствовать о выполнении операции без медицинских показаний, а исключительно для получения средств на вмешательство.

По итогам совещания были даны рекомендации для руководителей родильных и перинатальных центров по решению проблемных вопросов и принятию управленческих решений, сообщили в Минздраве.