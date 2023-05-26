В Киеве открылся инновационный реабилитационный центр национальной сети RECOVERY для раненых военных. Это уже третий центр сети, которую основали Виктор и Елена Пинчук.

Киевский центр не имеет аналогов в Украине. Он с нуля создавался на базе государственного медицинского учреждения. Обустроили его по самым высоким мировым стандартам инклюзивности — с широкими коридорами и дверными проемами, санитарно-гигиеническими зонами для маломобильных пациентов.

Кроме того, здесь смонтировано инновационное оборудование.

Дмитрий и Кирилл — первые клиенты киевского центра. Как и в других центрах сети RECOVERY, здесь раненые военные проходят послеострую и длительную реабилитацию.

Вот сейчас Дмитрий за рулем автомобиля. Виртуального. Это инновационный тренажер. Парень тренирует на нем левую руку.

— Сначала я вообще руку поднять не мог, а сейчас разрабатываю, эффект, как видите, есть, — говорит Дмитрий.

Ограниченная подвижность и осколок возле сердца — цена, которую заплатил за нашу независимость Дмитрий. На фронт он ушел добровольцем.

— Мы с братом пошли вместе, потому что всю жизнь вместе. Под селом Богородичное танк по нам стрелял, накрыло. Осколок прошил мне спину, здесь мне его удалили, — рассказывает боец.

А 20-летний Кирилл успел лишь пройти курс молодого бойца, как началась большая война. Сразу попал под обстрел вражеского самолета, врачи говорили — выжил чудом.

— Снаряд упал в двух метрах от нас. Почувствовал, что не могу двигать ногами, — вспоминает Кирилл.

Специалисты центра реабилитации разрабатывают парню ноги. В его инклюзивной палате — многофункциональная кровать. Все необходимое может с коляски или кровати достать рукой. Но главное — есть динамика со здоровьем.

— Почти полностью восстановились движения левой ноги, только стопа еще не слушается. А правую пока в колене выровнять не могу, чтобы стоять, — говорит Кирилл.

Реабилитация раненых воинов — важная задача для государства и общества, убеждены основатели проекта RECOVERY. Поэтому планируют в этом году открыть 11 таких центров.

— Я сформулирую как инженер: воинов надо переводить из горизонтального состояния в вертикальное. Это — реабилитация, которая у нас практически не развивалась, потому что не было такой насущной необходимости, — говорит Виктор Пинчук.

По его словам, они с женой решили создать всеукраинскую сеть по реабилитации, поскольку считают, что это будет на многие годы одной из главных задач и государства, и общества, и бизнеса.

Кроме современного оборудования, в киевском центре RECOVERY собрали мультидисциплиарную команду специалистов — реабилитолог, эрготерапевт, логопед, психолог.

Все они дополнительно учились, будут учиться и дальше, а также помогут коллегам из других реабилитационных центров получить необходимые навыки. Чтобы каждый прибор или тренажер был использован максимально эффективно.

Реабилитационный центр создали на базе государственной больницы. Это пример государственно-частного партнерства, который работает в пользу наших защитников.

— Я очень доволен, что в этой больнице будет такое отделение. Персонал, который здесь собрался, завотделением — все осознают важность своих задач. Я думаю, что они с ними справятся, — говорит Игорь Кучма, директор Киевской областной больницы.

Проект RECOVERY охватывает несколько направлений — подготовка специалистов по реабилитации, протезирование сложных случаев, реабилитация в частных партнерских учреждениях и, собственно, развитие национальной сети реабилитационных центров.

Первые два центра сети RECOVERY ранее открылись в Днепре и Одессе.

Теперь заработал киевский. Уже через три месяца здесь примут еще 20 героев.

Всего в киевском центре планируют ежегодно оказывать помощь 600 военным.

А во всей сети, которая заработает, реабилитацию ежегодно будут проходить 11 тысяч военных.

— Я, моя жена и вся семья очень хотим, чтобы наши герои, которые воюют там, на фронте, были уверены, не дай Бог что, здесь готовы оказать им помощь, — говорит Виктор Пинчук.

Реабилитация бойцов — наш моральный и социальный долг. Это вклад государства, общества и бизнеса в победу. Это тот фронт, на котором тоже надо держать позиции.