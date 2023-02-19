В перинатальном центре Киева состояние здоровья беременных пациенток контролируют с помощью телемедицинской платформы System Carebits, в частности, используя переносные портативные аппараты тококардиографии Sigmafon.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В настоящее время в заведении насчитывается 10 таких устройств, активно применяемых в родильном и акушерском отделениях и в женской консультации.

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— В стационарном режиме с помощью телемедицинской платформы контролируют состояние плода пациенток с тяжелой акушерской патологией, требующей постоянного мониторинга: записи кардиотокографии и сердцебиения плода, — говорится в сообщении.

С начала года пациентки женской консультации могут пользоваться устройствами и в домашних условиях — портативные аппараты тококардиографии Sigmafon выдают прежде всего тем, кто имеет клинические показания к такому контролю.

Кроме того, на телефон пациентки устанавливается программное обеспечение, с помощью технологии беспроводной связи подключается девайс и происходит определение состояния плода. Результаты анализирует врач через свой смартфон или вебверсию телемедицинской платформы.

Работники аналитического отдела поставщика программно-аппаратного комплекса с помощью искусственного интеллекта проводят анализ полученных показателей жизнедеятельности плода и формируют отдельный аналитический отчет по более 30 параметрам.