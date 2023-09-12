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Стоматологический кабинет на колесах: черновицкие десантники получили специальный автобус

12 сентября 2023, 14:14
Марина Мелехова редактор
мобільна стоматологія

У черновицких десантников теперь есть собственный мобильный стоматологический кабинет. Недавно его получила 82 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Он выполнен на базе пассажирского автобуса.

По словам медиков, современное оборудование мобильной помощи даже лучше, чем в некоторых стационарных стоматологических кабинетах в воинских частях. Такие многофункциональные автобусы значительно облегчают работу Вооруженных сил Украины.

Сейчас врачи-стоматологи оказывают бойцам бригады хирургическую помощь, впоследствии планируют выполнять протезирование.

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Источник и фото: Официальный канал ДШВ ВСУ

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