Около 3 тыс. позиций разного товара Закарпатская таможня передает на нужды обороны и национальной безопасности нашей страны. Все эти вещи изъяты на границах у нарушителей таможенных правил. Их стоимость – почти 22 млн грн.

Таможенники хранили их на специальных складах. Теперь бесплатно отдают военным подразделениям и частям, а также разным государственным учреждениям.

В сентябре правительство приняло постановление О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины о передаче имущества для нужд Вооруженных сил. Эта процедура упрощена. Закарпатская таможня предоставила перечень конфискованного имущества, которое находится на складах в Закарпатской ОВА.

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— А она уже будет бесплатно распределять это имущество для нужд функционирования государства в условиях военного положения. То есть органом, ответственным за определение перечня имущества для соответствующих целей, становятся областные военные администрации, — объяснил Фактам ICTV начальник управления административно-хозяйственной деятельности Закарпатской таможни Эдуард Маляр.

Конфискованные товары могут быть переданы Вооруженным силам, Национальной гвардии, Службе внешней разведки, СБУ, полицейским и другим государственным органам и учреждениям. Им достаточно подать в Закарпатскую ОВА заявление.

— Список изъятых таможней товаров есть на сайте Закарпатской ОВА. Эти субъекты могут обратиться к нам с заявлением о получении имущества. Если на одни и те же вещи будет несколько претендентов, кто их получит, решат по результатам согласительного совещания с представителями этих субъектов, — сообщают в Закарпатской ОВА.

Среди конфиската – автомобили, бытовая техника, автомобильные шины и запчасти, средства гигиены и продукты питания, много одежды, а также разнообразная медицинская мебель, оборудование и лекарственные средства. В частности, стоматологические кресла, бормашины, кислородные концентраторы и аппараты, наборы для оказания первой реанимационной помощи, тысячи одноразовых шприцев, масок и разных повязок. А также катетеры, отсосы, пульсоксиметры, ручные реаниматоры, маски, бактериальные фильтры и даже комплекты ИВЛ.

– Все эти вещи, изъятые на границах за последние годы. Согласно решению суда, их конфисковали. Им распоряжается государство. В этом году Закарпатская таможня уже передала по решению совета обороны области имущества на сумму более 70 млн грн, – добавил Эдуард Маляр.

Брендовые вещи и транспортные средства VIP-классатаможня на нужды ВСУ не передает. Они остаются на таможенном складе, и их судьбу решит исполнительная служба.