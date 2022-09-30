Тревожиться за свою жизнь – это нормально. К этим чувствам могут добавляться неопределенность и беспомощность. Ведь никто не может сказать, будет ли нанесен ядерный удар, когда и куда он придется.

Чувство беспомощности и невозможности на что-то повлиять только усугубляет тревогу. Поэтому в это время важно позаботиться о себе.

Если тревога накрывает внезапно, то справиться помогут:

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Дыхательные техники

Найдите место, где никто вас не побеспокоит. Закройте глаза и старайтесь сосредоточиться на дыхании. Полезной будет техника прямоугольника: вдох на три счета и выдох — на шесть. Представьте себе эту геометрическую фигуру.

Помните: дыхание – это первое, что вам по силам контролировать в бесконтрольной ситуации.

Давайте себе задачу

Найдите глазами пять предметов синего цвета. Коснитесь четырех вещей, имеющих разную текстуру. Назовите три звука, которые слышите прямо сейчас. Если рядом кофе или духи, понюхайте их. Или представьте запах, который вас успокаивает. Съешьте что-то яркое на вкус, например, конфету или апельсин. Это поможет переключить внимание.

Смените деятельность

Посмотрите фильм, сделайте какие-нибудь физические упражнения, порисуйте. Сделайте что-нибудь приятное для себя здесь и сейчас. Но не подавляйте в себе эмоцию. Вы должны четко понимать ее, но не тонуть в ней, а заняться чем-нибудь полезным и эффективным.

Не читайте много новостей

Выделите один-два официальных источника новостей. Все остальное – уберите из своего инфопространства.

Придерживайтесь здорового образа жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и достаточный сон.

Полезным будет полный отказ от алкоголя и уменьшение потребления кофе и чая из-за кофеина.

Учитесь отслеживать эмоции

В этом может помочь дневник самонаблюдений. На листе бумаги сделайте четыре колонки: Мысли, возникшие относительно ситуации, Какую эмоцию испытываю?, Что мне хочется сделать?, А что уже сделал для этого?.

Например, мысленно — паника и растерянность. Эмоция – тревога и страх. Вы прочли новость о ядерной опасности, и вам хочется бежать в магазин и аптеку, покупая все подряд. Но что вы уже сделали? Может быть, у вас уже собран тревожный чемоданчик? Так что бежать сейчас за продуктами — импульсивная мысль.

Найдите то, на что можете повлиять

Вы не можете повлиять на решение России и возможность применения ядерного оружия. Однако можете сейчас позаботиться о себе и семье. Приготовьте теплый чай или ужин, обнимите ребенка, выгуляйте собаку и т. д.

Источник: Психологическая поддержка