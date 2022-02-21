Специалисты 8 больницы Первого территориального медицинского объединения Львова всего за 15 минут избавили пациента от тяжелого недуга, который мучил его 15 лет.

Молодому мужчине было 25, когда он впервые при мочеиспускании почувствовал дискомфорт внизу живота. Начала повышаться температура. Врачи предполагали, что причиной мог быть хронический простатит.

Однако точного диагноза установить не удавалось годами, а состояние лишь ухудшалось. Медикаменты, массажи, физпроцедуры не давали желаемого эффекта.

Только 15 лет спустя распознать недуг удалось специалистам 1 ТМО Львова. Оказалось, у пациента — стриктура уретры, простыми словами – сужение органа. Болезнь могла спровоцировать травма или воспалительный процесс.

Не мешкая, врачи провели эндоскопическое вмешательство — оптическую уретротомию, длившуюся всего 15 минут.

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Выполнили ее впервые на базе хирургического отделения 8 больницы 1 ТМО Львова.

Мужчину выписали на следующий день после операции. По прогнозам, после кратковременной реабилитации он навсегда забудет о боли, мучившей его годами.

Источник: 1 ТМО Львова