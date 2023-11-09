Команда ученых Стэнфордского медицинского университета и Университета Торонто в ходе небольшого исследования выяснила, что датчики в смартфонах и умных колонках могут помочь определить уровень алкогольной интоксикации человека на основе изменений его голоса.

Доза алкоголя и скороговорки

В эксперименте приняли участие 18 взрослых в возрасте от 21 года и старше. Всем им давали дозу алкоголя в зависимости от веса и случайным образом распределяли серию скороговорок, которые нужно было проговаривать перед употреблением спиртного и каждый час в течение семи часов после принятия дозы алкоголя.

Участников просили прочитать скороговорку вслух, а на столе на определенном расстоянии клали смартфон, чтобы записать их голоса.

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Исследователи также измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в начале исследования и каждые 30 минут в течение семи часов.

С точностью 98%

Выяснилось, что при сравнении с результатами употребления алкоголя в выдыхаемом воздухе изменения в голосовых характеристиках участников по мере продолжения эксперимента предсказывали алкогольную интоксикацию с точностью в 98%.

— Точность нашей модели действительно застала меня врасплох, — признался ведущий исследователь доктор медицинских наук, доцент кафедры неотложной медицины в Стэнфорде Брайан Суффолетто.

Цель анализа

По словам ученого, цель такого анализа – обеспечить своевременное вмешательство для предотвращения травм и смертей в результате дорожно-транспортных происшествий или других аварий.

Ученый отметил, что инструментом для этого может быть простое в использовании и легкодоступное средство в виде смартфонов и умных колонок, которые бы предупреждали людей о том, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Суффолетто предсказывает, что инструменты наблюдения могут в конечном итоге объединить несколько датчиков, например походки, голоса и стиля текстовых сообщений.