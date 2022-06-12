В Закарпатской области нужно создавать целую сеть новых, современных центров для реабилитации для полного восстановления украинцев после широкого спектра заболеваний и травм.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который на днях посетил закарпатский регион.

— Провел сегодня встречу с председателем Закарпатской ОВА Виктором Никитой и заместителем Мирославом Белецким. Обсудили возможности увеличения количества учреждений здравоохранения, на базе которых должны заработать реабилитационные команды, — написал Виктор Ляшко.

Министр отметил, что в круг задач для руководства области входит и поиск места или заведения для перепрофилирования под запуск Центра для постострой и долговременной нейрореабилитации.

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Виктор Ляшко также посетил больницу святого Мартина в Мукачево. Здесь несколько дней назад открыли два новых стационарных отделения: сосудистой хирургии и кардиологии.

А перед этим завершился монтаж современной агиографической системы, которую приобрели за счет государственного бюджета. Теперь в регионе есть еще один центр для лечения инфарктов, что означает еще большую доступность украинцев к эффективным методам лечения.

По словам министра, приятное впечатление производит менеджмент больниц, где быстро монтируют и запускают дорогостоящее оборудование, которое поставляется централизованно, и благодаря которому люди получают бесплатные медицинские услуги.

Источник: Виктор Ляшко