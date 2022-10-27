Как заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, легализация каннабиса, направленная на защиту здоровья молодежи и контроль рынка этого наркотического препарата, может создать прецедент для остальной части Европы.

— Если этот закон будет принят, он станет самым либеральны проектом по легализации каннабиса в Европе, а также создаст самый регулируемый рынок, — заявил Карл Лаутербах.

По его словам, главной целью легализации покупки и курения каннабиса в Германии является лучшая защита молодых людей, которые приобрели препарат на черном рынке.

Отмечается, что проект закона предусматривает сделать законным приобретение и хранение максимального количества, от 20 до 30 г, каннабиса для рекреационного использования. Частное выращивание до трех растений также станет законным.

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При этом реклама продуктов каннабиса будет запрещена, а его продажа, скорее всего, будет осуществляться в лицензированных учреждениях, таких как аптеки.

Лаутербах сказал, что немецкий путь к легализации каннабиса идет вразрез с Нидерландами, которые технически все еще криминализируют выращивание и продажу этого наркотика.

Голландская модель, по словам министра здравоохранения Германии, сочетает в себе два недостатка: свободное использование, но неконтролируемый рынок.