Специалисты детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова успешно прооперировали 13-летнего Остапа со сложной деформацией грудной клетки. Хирурги сделали это наименее трав матичным из возможных способов — без разреза грудины.

Об этом сотрудники ПМО сообщили на своей странице в Facebook.

— Остап родился с пороком сердца, при котором легочная артерия и аорта ребенка поменялись местами. Это угрожало жизни малыша, — говорится в сообщении.

По словам медиков, на шестые сутки после рождения Остапа срочно прооперировали. Порок сердца удалось скорректировать. Но после вмешательства грудь ребенка сместилась и развилась воронкообразная деформация — выраженное углубление в центральной и нижней части грудного каркаса.

Сначала эта деформация была малозаметной и не влияла на качество жизни ребенка. Но по мере того, как мальчик рос, смещение усилилось и начало сжимать внутренние органы. В частности, легкие и сердце.

Остапу стало сложно дышать. Также подросток страдал и от психологического дискомфорта — деформация стала заметной визуально.

В больнице Святого Николая, куда родители ребенка обратились за помощью, специалисты пришли к выводу, что единственный способ исправить деформацию — установить в грудную клетку корректирующую пластину. За работу взялась команда хирургов и кардиохирургов.

Провести вмешательство решили наименее травматичным способом — по методике Nuss — с небольшим доступом. Обычно в Украине хирурги, чтобы установить пластину при впадине после кардиохирургических операций, делают разрез грудины — стернотомию. Это более травматично для пациента и сопряжено с длительным послеоперационным периодом.

Специалисты же Львова через разрез только в 5 см отделили сердце от грудины — выполнили так называемый кардиолиз. А потом торакоскопически, через крошечные проколы, ввели пластину и прикрепили ее к ребрам. Это позволило укрепить грудину.

Через несколько лет, как только грудная клетка Остапа приобретет правильную форму и окрепнет, врачи вынут пластину.

Уже через восемь дней после операции Остап вернулся домой. Парень хорошо себя чувствует. Исчезла одышка и неприятные ощущения в груди.

Источник: Первое медобъединение Львова