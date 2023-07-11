Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова совместно с американским нейрохирургом избавили 12-летнюю Юстину от тяжелых судорог, которые мучили ребенка 11 лет.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— До 9 месяцев Юстина была вполне здоровым малышом. Однажды мама заметила, как во время игры дочь начала странно трясти ручками. Со временем приступы случались уже каждую ночь. Тело младенца выкручивало, а мышцы напрягались, — пишут медики.

По их словам, тогда педиатры не смогли установить причину судорог. Впоследствии ребенку диагностировали эпилепсию и назначили лекарства. Однако они не помогали.

В течение 11 лет родные Юстины искали причину недуга. Навестили десятки врачей. Все было напрасно, приступы только усиливались. Возили даже на лечение за границу. А когда вернулись в Украину, решили обратиться за помощью к специалистам отделения нейрохирургии больницы Святого Николая.

После полного обследования Юстины выяснилось, что единого очага, провоцирующего приступы, в головном мозге нет. Следовательно, нужно было четко определить всю зону патологической активности, и уже тогда искать варианты хирургического лечения.

— А для этого обычной энцефалограммы, когда электроды, отслеживающие мозговую активность, крепятся на голову – недостаточно. Мониторинг следует провести на открытом мозге. Так что основной операции предшествовала сложная диагностическая, — объяснили медики.

В итоге специалистам удалось поставить электроды на зону в полушарии, откуда возникает патологическая активность и определить эпилептогенный участок. А уже во время второго оперативного вмешательства нейрохирурги успешно удалили всю патологическую зону.

По словам медиков, Юстина больше не страдает судорожными приступами. Они прекратились. Уже через несколько дней после второй операции девочку выписали домой. После реабилитации она вернется к своим любимым занятиям, в том числе и игре на скрипке. А в будущем Юстина мечтает стать врачом.

Источник: Первое медобъединение Львова