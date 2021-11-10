Всемирная организация здравоохранения сообщила сегодня, 10 ноября, что за последнюю неделю количество смертей от коронавируса в Европе выросло на 10%, что делает ее единственным регионом мира, где шестую неделю подряд вирус распространяется практически по всему континенту.

По данным еженедельного отчета о пандемии агентства здравоохранения ООН, во всем мире зарегистрировано около 3,1 млн новых случаев Covid-19, что примерно на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Почти две трети случаев заражения коронавирусом — 1,9 млн — приходятся на Европу, где число случаев заболевания выросло на 7%.

Наибольшее количество новых случаев фиксируется в США, России, Великобритании, Турции и Германии. Число еженедельных смертей от Covid-19 снизилось примерно на 4% во всех регионах, кроме Европы.

Из 61 страны европейского региона 42% сообщили о скачке числа новых случаев не менее чем на 10% за последнюю неделю.

В Северной и Южной Америке, по данным ВОЗ, количество новых еженедельных случаев снизилось на 5%, а количество смертей — на 14%, при этом самые высокие цифры были зарегистрированы в Соединенных Штатах.

Во вторник фармацевтическая компания Pfizer обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой разрешить ревакцинацию против коронавируса для всех взрослых. ВОЗ призвала не вводить бустеры, которые активно внедряют около 60 стран, как минимум до конца года.

В Юго-Восточной Азии и Африке смертность от Covid-19 снизилась примерно на треть, несмотря на отсутствие вакцин в этих регионах.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил на прошлой неделе, что Европа снова оказалась в эпицентре пандемии. Он предупредил, что, если не будут предприняты дополнительные меры по борьбе с Covid-19, к февралю 2022 года в регионе может погибнуть еще 500 тыс. человек.