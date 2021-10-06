В США от коронавируса умерла 10-летняя девочка. По словам родителей ребенка, в школе ей давали “классную работу” — сопровождать учеников с симптомами, которые похожи на Covid-19, к медсестре.

Пятиклассница Тереза Сперри ходила в одну из начальных школ в городе Саффолк, что в штате Вирджиния. Ребенок умер на прошлой неделе. Согласно отчету, пока неизвестно, как именно девочка заразилась коронавирусом. В настоящее время подразделение города работает с Министерством здравоохранения штата над отслеживанием контактов.

В то же время родители Терезы утверждают, что их дочь говорила им о том, что за неделю до ее смерти, в школе ей поручили провести других учеников к медсестре, когда у них появились симптомы болезни.

— Она рассказала нам перед тем, как заболеть о том, что ее работа заключалась в том, чтобы быть “классной медсестрой”. Она должна была водить больных детей из класса в кабинет медсестры, — сказал отец девочки Джефф Сперри.

Мать девочки Николы Сперри добавила, что их ребенок был абсолютно здоров. Она подчеркнула, что Тереза была бы жива, если бы люди перестали отправлять своих больных детей в школу.

Оба родителя вакцинированы от коронавируса. Однако отец получил положительный тест на Covid-19 после того, как их дочь заразилась.

В то же время представительница государственных школ Саффолка Антонетт Уорд сообщила, что расследует вопрос о том, давал ли учитель Терезе такое задание в школе.

Она говорит, что согласно протоколу начальной школы классный руководитель или любой взрослый в школе должен связаться с главным офисом с кодом С. Когда это произойдет, один из администраторов или школьная медсестра придет в класс, чтобы забрать ученика.

Источник: Yahoo