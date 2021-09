Заболеваемость и смертность от Covid-19 в мире перешли на плато. Но эти показатели до сих пор находятся на высоком уровне.

Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Марии Ван Керхове.

По словам эксперта, в последнее время ежедневно фиксируют около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 72-78 тыс. летальных исходов.

В Северной и Южной Америках наблюдается увеличение количества выявленных случаев и смертей. А в Европе — снижение количества выявленных случаев и повышение смертности. В Африке, например, цифры идут на спад.

Однако она добавила, что нынешняя ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев, и страны имеют инструменты для борьбы с ней.

