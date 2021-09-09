Деньги должны поступить на украинский счет в декабре 2021 года. Финансовое вливание будет целиком адресным: все средства должны пойти на преодоление высоких показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые демонстрирует Украина.

О том, что Всемирный банк готов в рамках глобальной инициативы Covax помочь Украине, стало известно после встречи министра финансов Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи, на которой стороны обсудили соглашение по экстренному реагированию на Covid-19 и вакцинацию в Украине.

Помимо этого, на встрече шла речь о необходимости выделения дополнительного финансирования на реформы финансового и банковского секторов, на реализацию пенсионной реформы в Украине. Также были оговорены условия получения второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления (DPL).

Как сообщалось, размер первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления составил $350 млн. Соглашение о его предоставлении от Международного банка реконструкции и развития кредита Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали в июне 2021 года.