Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий озвучил сумму, которую Всемирный банк считает необходимой для восстановления медицинской инфраструктуры, подвергшейся разрушениям во время войны.

Враг специально бьет по медучреждениям

— Предварительно повреждено объектов медицинской инфраструктуры на $2,5 млрд, на восстановление медицинской системы в течение следующего десятилетия Украине нужно $16,4 млрд, — отметил Радуцкий.

Народный депутат уточнил, что это без учета данных о реальном состоянии медучреждений на оккупированных территориях, откуда невозможно получить информацию.

Поэтому, вероятно, итоговые показатели будут еще выше.

Сейчас смотрят

С начала полномасштабной войны враг повредил более 1,4 тыс. медицинских объектов, еще 193 были разрушены полностью, также повреждены 755 аптек.

— Страна-террорист намеренно атакует больницы, амбулатории, поликлиники, роддома, чтобы лишить украинцев доступа к медицинским услугам, — написал народный депутат.

Однако захватчикам это не удастся.

По словам Радуцкого, в этом году на восстановление медицинских учреждений из бюджета выделено более 4,7 млрд грн. На эти средства реализуются 192 проекта.

Не ремонтируют, а строят заново

Уже отстроено 216 медицинских учреждений, еще 163 — в процессе, 184 — частично.

Здания восстанавливаются по принципу Build Back Better. То есть, их не просто ремонтируют, а возводят заново по лучшим мировым стандартам.

Главные приоритеты при восстановлении: энергоэффективность, восстановление учреждений первички, доступ к медпомощи маломобильным группам населения.

На деоккупированных территориях при помощи ВОЗ устанавливают модульные амбулатории: 10 уже работают, еще пять начнут принимать пациентов до конца года.

— В рамках фандрейзинговой инициативы президента Украины UNITED-24 отстроена Черниговская городская больница №3 и Черниговский центр современной онкологии, — проинформировал председатель Комитета.

Источник: Михайло Радуцький

Фото: МОЗ