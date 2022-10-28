Валентина показывает фото с родителями и братом, приехавшими к ней, когда она находилась на реабилитации по возвращении из плена.

Даже не верится, что эта улыбающаяся девушка прошла семь кругов ада Мариуполя и российского плена.

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Попала туда медик Валентина Зубко 12 апреля. В неволе находилась пять с половиной месяцев. Сейчас после госпиталя вернулась на родную Черкасщину.

Здесь ее встретили цветами. Коллеги отца сказали, что она не только людей спасала в Мариуполе, своими действиями она спасала Украину, которая выстояла потому, что именно мариупольцы дали ей такую ​​возможность.

После медицинской академии Валентина работала в военном госпитале в Мариуполе. Там и встретило полномасштабное вторжение РФ. Вместе с коллегами до 15 марта продолжала спасать жизнь людей, пока медучреждение не разбомбили рашисты.

Тогда переместились на заводы, в частности Валентина помогала украинским военным на комбинате Ильича.

– Я не была морально к этому готова, потому что видеть то, что там происходит с военными и с гражданским населением и с самим городом, это очень тяжело, – призналась девушка.

Валентина могла уехать из Мариуполя, но решила остаться, чтобы оказывать медицинскую помощь людям.

— Уж не было как оказывать помощь, чем, — рассказала Валентина. – Думала, конечно, что могу погибнуть, это было неоднократно, но о пленении я не думала.

В день, когда пришлось сдаться в плен, она позвонила по телефону родителям и предупредила, что, возможно, не будет выходить на связь, возможно, будет в плену.

Пленных вывезли из Мариуполя с завязанными глазами и связанными руками. Так сменили три колонии и СИЗО на территории России.

Об условиях Валентина говорит неохотно, чтобы не навредить тем, кто до сих пор там.

Зато с улыбкой рассказывает о своем 30-м дне рождения, который встретила в плену. Девушки-офицеры, жившие с ней, насколько смогли — сделали его светлым.

– Утром они меня поздравили, все мы обнялись, задумали два желания, чтобы мы вернулись в Украину и эта война закончилась.

Когда именинница вернулась с работы, они спели о ней песню. Тортом был кусочек хлеба.

Через пять с половиной месяцев Валентина вместе с другими пленными вернулась домой. Им снова не сказали, куда везут. Мысли были невеселые, признается женщина. Надежда забрезжила только тогда, когда в Беларуси их пересадили в комфортабельные автобусы. А потом развязали глаза и руки.

– Я выхожу из автобуса, вижу бигборд с флагом Украины. Ну все, здесь уж моих слез можно было не сдерживать. Я просто рыдала, – рассказала Валентина Зубко. – И здесь, приветствуем в Украине.

Девушка увидела женщину с телефоном и очень захотела позвонить родителям. Набрала номер.

” — Я в Украине, — сказала Валентина. — Они тоже очень плакали.

Валентина еще проходит реабилитацию, набирается сил, немного побудет с родными. А потом снова – в военную службу.