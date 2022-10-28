Валентина показывает фото с родителями и братом, приехавшими к ней, когда она находилась на реабилитации по возвращении из плена.
Даже не верится, что эта улыбающаяся девушка прошла семь кругов ада Мариуполя и российского плена.
Попала туда медик Валентина Зубко 12 апреля. В неволе находилась пять с половиной месяцев. Сейчас после госпиталя вернулась на родную Черкасщину.
Здесь ее встретили цветами. Коллеги отца сказали, что она не только людей спасала в Мариуполе, своими действиями она спасала Украину, которая выстояла потому, что именно мариупольцы дали ей такую возможность.
После медицинской академии Валентина работала в военном госпитале в Мариуполе. Там и встретило полномасштабное вторжение РФ. Вместе с коллегами до 15 марта продолжала спасать жизнь людей, пока медучреждение не разбомбили рашисты.
Тогда переместились на заводы, в частности Валентина помогала украинским военным на комбинате Ильича.
– Я не была морально к этому готова, потому что видеть то, что там происходит с военными и с гражданским населением и с самим городом, это очень тяжело, – призналась девушка.
Валентина могла уехать из Мариуполя, но решила остаться, чтобы оказывать медицинскую помощь людям.
— Уж не было как оказывать помощь, чем, — рассказала Валентина. – Думала, конечно, что могу погибнуть, это было неоднократно, но о пленении я не думала.
В день, когда пришлось сдаться в плен, она позвонила по телефону родителям и предупредила, что, возможно, не будет выходить на связь, возможно, будет в плену.
Пленных вывезли из Мариуполя с завязанными глазами и связанными руками. Так сменили три колонии и СИЗО на территории России.
Об условиях Валентина говорит неохотно, чтобы не навредить тем, кто до сих пор там.
Зато с улыбкой рассказывает о своем 30-м дне рождения, который встретила в плену. Девушки-офицеры, жившие с ней, насколько смогли — сделали его светлым.
– Утром они меня поздравили, все мы обнялись, задумали два желания, чтобы мы вернулись в Украину и эта война закончилась.
Когда именинница вернулась с работы, они спели о ней песню. Тортом был кусочек хлеба.
Через пять с половиной месяцев Валентина вместе с другими пленными вернулась домой. Им снова не сказали, куда везут. Мысли были невеселые, признается женщина. Надежда забрезжила только тогда, когда в Беларуси их пересадили в комфортабельные автобусы. А потом развязали глаза и руки.
– Я выхожу из автобуса, вижу бигборд с флагом Украины. Ну все, здесь уж моих слез можно было не сдерживать. Я просто рыдала, – рассказала Валентина Зубко. – И здесь, приветствуем в Украине.
Девушка увидела женщину с телефоном и очень захотела позвонить родителям. Набрала номер.
” — Я в Украине, — сказала Валентина. — Они тоже очень плакали.
Валентина еще проходит реабилитацию, набирается сил, немного побудет с родными. А потом снова – в военную службу.