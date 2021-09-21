В Николаевской области зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции среди учеников гимназии.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, 14 сентября дети принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья. Праздник проводили возле природного источника воды на окраине города.

В мероприятии приняли участие 158 детей и 14 учителей. Все пили воду из источника, но питались отдельно, ведь продукты каждый брал с собой.

В центре отметили, что первые симптомы заболевания проявились у детей 16 сентября. В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализировали семерых детей. Одного ребенка доставили в городскую детскую больницу №2 Николаева. Остальные пять больных детей получают амбулаторное лечение.

По состоянию на 20 сентября ротавирусной инфекцией заболели 13 человек. Сейчас работу гимназии приостановили.

Недавно в Хмельницкой области произошло массовое заболевание детей. 90 учеников младшей школы в течение двух последних дней жалуются на плохое самочувствие. У каждого второго ребенка была высокая температура, рвота и диарея.

По состоянию на 17 сентября из Хмельницкой инфекционной больницы выписали всех детей с подозрением на ротавирусную инфекцию.

Источник: Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины