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Праздник для детей среди войны: харьковские клоуны смешили малышей во Львовской больнице

30 июля 2022, 16:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клоуны Файни носы

Незабываемый праздник детям, которые лечатся в больнице св. Николая во Львове подарили клоуны Файні носи из Харькова.

Шесть невероятных клоунов впервые встретились своей командой во Львове после того, как были вынуждены покинуть свои дома в Харькове.

клоун в больнице

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Их город постоянно бомбят и обстреливают артиллерией российские захватчики, а они продолжают поддерживать детей и их семьи, оказавшихся в затруднительной ситуации.

Не успели клоуны войти в помещение, где находились детки, а уже через несколько минут оно наполнилось искренним детским смехом.

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Файні носи – больничные клоуны. Они хорошо знают, что детям, которые находятся в больничных стенах, необходимы положительные эмоции и приятное общение.

Источник: Первое медобъединение Львова

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