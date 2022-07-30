Незабываемый праздник детям, которые лечатся в больнице св. Николая во Львове подарили клоуны Файні носи из Харькова.

Шесть невероятных клоунов впервые встретились своей командой во Львове после того, как были вынуждены покинуть свои дома в Харькове.

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Их город постоянно бомбят и обстреливают артиллерией российские захватчики, а они продолжают поддерживать детей и их семьи, оказавшихся в затруднительной ситуации.

Не успели клоуны войти в помещение, где находились детки, а уже через несколько минут оно наполнилось искренним детским смехом.

Файні носи – больничные клоуны. Они хорошо знают, что детям, которые находятся в больничных стенах, необходимы положительные эмоции и приятное общение.

Источник: Первое медобъединение Львова