В Италии мужчина попытался получить вакцину от коронавируса в силиконовую руку.

Инцидент произошел в городке Биелла в северной части страны.

Мужчина старше 50 лет пришел в пункт вакцинации для прививки. Он хотел получить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Но во время процедуры он подставил медицинским работникам ненастоящую руку.

Несмотря на то, что у нее был реалистичный цвет, ему не удалось обмануть работников центра.

Медики сообщили о поступке мужчины в полицию.

– Дело граничит с нелепостью, если бы не тот факт, что мы говорим о поступке огромной важности, – сообщили представители местных органов власти.

Его восприняли остро из-за значительного количества умерших от коронавируса в Италии.

В начале пандемии страна очень страдала от вируса, тогда в Италии была наихудшая ситуация с коронавирусом в Европе.

Была она довольно сложной и дальше. Поэтому страна с осторожностью ослабляет карантинные ограничения.