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Силикон все стерпит. В Италии мужчина пытался получить Covid-прививку в ненастоящую руку

3 декабря 2021, 15:48
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
вакцтнація
Источник: Depositphotos

В Италии мужчина попытался получить вакцину от коронавируса в силиконовую руку.

Инцидент произошел в городке Биелла в северной части страны.

Мужчина старше 50 лет пришел в пункт вакцинации для прививки. Он хотел получить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Но во время процедуры он подставил медицинским работникам ненастоящую руку.

Несмотря на то, что у нее был реалистичный цвет, ему не удалось обмануть работников центра.

Медики сообщили о поступке мужчины в полицию.

– Дело граничит с нелепостью, если бы не тот факт, что мы говорим о поступке огромной важности, – сообщили представители местных органов власти.

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Его восприняли остро из-за значительного количества умерших от коронавируса в Италии.

В начале пандемии страна очень страдала от вируса, тогда в Италии была наихудшая ситуация с коронавирусом в Европе.

Была она довольно сложной и дальше. Поэтому страна с осторожностью ослабляет карантинные ограничения.

Источник
The Guardian
Теги
Италия , Коронавирус Covid-19
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