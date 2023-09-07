Рейс авиакомпании Delta Airlines, следующего из Атланты в Испанию, пришлось задержать на восемь часов из-за сильной диареи у одного из пассажиров.

Как стало известно, авиалайнер вернулся в Атланту через два часа после взлета. Ремонтные бригады потратили пять часов на чистку салона самолета, включая замену испорченного в результате инцидента коврового покрытия в проходе.

Пассажирам разрешили вернуться на борт после восьмичасовой задержки, и они добрались до Барселоны в субботу днем ​​без дальнейших происшествий.

В сообщениях некоторых пассажиров, говорится, что экипаж изо всех сил старался навести порядок с помощью бумажных полотенец и ароматизированного дезинфицирующего средства.

— Но из-за этого в самолете запахло ванильным дерьмом, — рассказал один из пассажиров.

Причину внезапного разворота самолета над центральной Вирджинией выявила аудиозапись разговора пилота с авиадиспетчерской службой.

— Наши команды работали максимально быстро, чтобы доставить наших клиентов в конечный пункт назначения. Мы искренне извиняемся за задержку и неудобства, — говорится в сообщении авиакомпании.

Инцидент произошел через неделю после того, как Air Canada извинилась перед двумя пассажирами рейса из Сиэтла в Монреаль, которые жаловались на то, что их заставляли сидеть на сиденьях, покрытых рвотой.