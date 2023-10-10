Глобальный анализ 281 исследования, проведенного в 36 странах мира, показал, что нездоровая зависимость от ультраобработанной пищи встречается у 14% взрослых и 12% детей.

По словам экспертов, каждый седьмой взрослый и каждый восьмой ребенок могут быть зависимы от продуктов, подвергшихся ультраобработке (UPF), что побудило к призыву маркировать некоторые продукты как вызывающие зависимость.

Недавние исследования связали UPF, такие как мороженое, газированные напитки и готовые блюда, с плохим здоровьем, включая повышенный риск рака, увеличение веса и болезни сердца.

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Отмечается, что мировое потребление этих продуктов стремительно растет, и сейчас UPF составляют более половины среднего рациона в Великобритании и США.

Некоторые исследователи говорят, что то, как некоторые люди потребляют такие продукты, может соответствовать критериям диагностики расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ.

По их словам, поведение, которое может соответствовать этому критерию, включает: сильную тягу, симптомы абстиненции, меньший контроль над потреблением, несмотря на такие последствия, как ожирение, компульсивное переедание, ухудшение физического и психического здоровья и снижение качества жизни.

Ученые заявили, что если некоторые продукты с высоким содержанием углеводов и жиров будут официально классифицированы как вызывающие привыкание, это может помочь улучшить здоровье за ​​счет изменений в социальной политике.