В Ужгороде волонтеры собирают деньги на противовирусные препараты для наших защитников. Потому что сезон вирусных заболеваний уже начался, а лекарств на фронте критически не хватает.

Волонтеры уже получают сотни запросов от военных с Востока и Юга нашей страны, ожидающих медикаментов.

– Сезон простуд уже начинается. И война не останавливает этот процесс. Ребята уже обращаются к нам за противопростудными препаратами. Весной также была такая проблема – на фронте не хватало этих лекарств, — говорит волонтер Движения поддержки закарпатских военных Ольга Джуган.

Волонтеры поставили перед собой амбициозную цель – собрать 240 тыс. гривен и купить 1 000 упаковок противовирусных средств. В каждой упаковке по 10 пакетиков лекарства.

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Ужгородские волонтеры получили право собирать деньги на лекарства на одной из крупнейших украинских платформ Большая идея. Времени у них немного, потому что холода уже пришли.

— Сильный воин – это здоровый воин. Необходимую сумму нам нужно собрать быстро. К сбору могут присоединиться все украинцы, – объясняет Ольга Джуган.

Эта волонтерская организация образовалась в Закарпатье еще в 2014 году. С тех пор ежедневно работает для обеспечения армии и раненых бойцов всем необходимым. А также поддерживает семьи военнослужащих. Волонтеры проводят множество разных мероприятий, чтобы собрать на нужды армии деньги.

Волонтеры объявили сбор считанные дни назад. И уже собрали более 24 тыс. грн. Покупают порошковые чаи против простуды и гриппа. Это самая удобная форма для военных.

Лекарство достаточно залить горячей водой. Целебный чай быстро согреет и поможет снять все симптомы простуды. Это комплексные препараты, имеющие и сосудосуживающую функцию, и противовоспалительную, и противопростудную.