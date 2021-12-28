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Симптомы Covid-19: когда вызывать скорую помощь

28 декабря 2021, 17:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
швидка допомога, госпіталізація
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения назвало симптомы коронавируса, при возникновении которых нужно вызвать скорую помощь.

 — Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов, — говорится в сообщении МОЗ. — Они сигнализируют о том, что вам или вашим близким может понадобиться госпитализация при Covid-19.

Однако, напоминают в министерстве, врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования.

К опасным симптомам при Covid-19 относятся:

  • боль в грудной клетке
  • тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности
  • уровень кислорода в крови (сатурация) менее 92%
  • нарушение сознания
  • другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Напомним, что в Киеве зафиксирован новый штамм коронавируса Омикрон. Появление Омикрона совпало с началом каникул в столичных учебных заведениях. Они завершатся 9 января 2022 года. Очень важно в этот период сохранить здоровье детей, чтобы к учебе они вернулись окрепшими и полными сил.

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Поэтому необходимо тщательно придерживаться элементарных правил и карантинных ограничений, которые действуют в столице, где установлена желтая зона эпидемической опасности.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
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