Министерство здравоохранения назвало симптомы коронавируса, при возникновении которых нужно вызвать скорую помощь.

— Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов, — говорится в сообщении МОЗ. — Они сигнализируют о том, что вам или вашим близким может понадобиться госпитализация при Covid-19.

Однако, напоминают в министерстве, врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования.

К опасным симптомам при Covid-19 относятся:

боль в грудной клетке

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности

уровень кислорода в крови (сатурация) менее 92%

нарушение сознания

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Напомним, что в Киеве зафиксирован новый штамм коронавируса Омикрон. Появление Омикрона совпало с началом каникул в столичных учебных заведениях. Они завершатся 9 января 2022 года. Очень важно в этот период сохранить здоровье детей, чтобы к учебе они вернулись окрепшими и полными сил.

Поэтому необходимо тщательно придерживаться элементарных правил и карантинных ограничений, которые действуют в столице, где установлена желтая зона эпидемической опасности.