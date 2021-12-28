Министерство здравоохранения назвало симптомы коронавируса, при возникновении которых нужно вызвать скорую помощь.
— Чтобы понимать, когда необходимо вызвать скорую, ознакомьтесь с перечнем симптомов, — говорится в сообщении МОЗ. — Они сигнализируют о том, что вам или вашим близким может понадобиться госпитализация при Covid-19.
Однако, напоминают в министерстве, врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования.
К опасным симптомам при Covid-19 относятся:
- боль в грудной клетке
- тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности
- уровень кислорода в крови (сатурация) менее 92%
- нарушение сознания
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
Напомним, что в Киеве зафиксирован новый штамм коронавируса Омикрон. Появление Омикрона совпало с началом каникул в столичных учебных заведениях. Они завершатся 9 января 2022 года. Очень важно в этот период сохранить здоровье детей, чтобы к учебе они вернулись окрепшими и полными сил.
Поэтому необходимо тщательно придерживаться элементарных правил и карантинных ограничений, которые действуют в столице, где установлена желтая зона эпидемической опасности.