У первой леди США Джилл Байден диагностировали Covid-19. Об этом в своем Twitter сообщила директор по связям с общественностью супруги американского лидера Элизабет Александр.

По ее словам, у Джилл умеренные симптомы, однако в течение пяти дней ей придется находиться на изоляции.

— После получения отрицательного теста на Covid-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным, — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что первая леди США дважды вакцинировалась и получала две бустерные прививки от коронавируса. Ей назначен курс препарата Paxlovid.

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В настоящее время Джилл Байден находится в частной резиденции в штате Южная Каролина. Предполагается, что она сможет вернуться домой только после того, как сдаст два теста на Covid-19 и результаты обоих будут отрицательными.

Источник: Элизабет Александр