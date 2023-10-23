Как заявил профессор акушерства и гинекологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Малкольм Манро, примерно 35% женщин репродуктивного возраста не имеют достаточного количества железа в организме.

По мнению эксперта, дефицит питательных веществ, который может повлиять на множество функций, от иммунитета до когнитивных функций, часто остается невыявленным.

— Это упущение отчасти связано с тем, что симптомы бывает трудно определить, но также и с тем, что дефицит железа редко признается неотложным состоянием с краткосрочными и долгосрочными последствиями, — утверждает профессор.

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По словам ученого, дефицит железа может привести к ряду женских заболеваний с такими сопутствующими симптомами, как чувство слабости, усталости или раздражительности.

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Железо необходимо организму для производства гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород из легких в остальные части тела. Он также важен для других клеточных функций и производства гормонов.

Если организм израсходует свои запасы железа, это может привести к снижению гемоглобина и количества здоровых эритроцитов, что называется анемией.

Как отмечает детский гематолог из Медицинской школы Мичиганского университета Анджела Вейанд, симптомы дефицита железа часто неспецифичны и расплывчаты.

По словам медика, одышка, затуманенность сознания, усталость, головокружение, повышенная чувствительность к низким температурам и учащенное сердцебиение могут быть признаками многих других заболеваний.

Вейанд добавила, что железодефицит также связан с рядом других негативных последствий для здоровья, включая тревогу, депрессию, нарушения сна и даже сердечную недостаточность.

Ученые заявили, что на сегодняшний день нет единого мнения относительно рекомендованных доз железосодержащих добавок для разных групп населения, поскольку исследования на эту тему практически не проводятся.