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Симптомы и последствия: более 30% женщин в возрасте до 50 лет страдают дефицитом железа

23 октября 2023, 12:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аналіз
Источник: Pixabay

Как заявил профессор акушерства и гинекологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Малкольм Манро, примерно 35% женщин репродуктивного возраста не имеют достаточного количества железа в организме. 

По мнению эксперта, дефицит питательных веществ, который может повлиять на множество функций, от иммунитета до когнитивных функций, часто остается невыявленным.

Это упущение отчасти связано с тем, что симптомы бывает трудно определить, но также и с тем, что дефицит железа редко признается неотложным состоянием с краткосрочными и долгосрочными последствиями, — утверждает профессор.

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По словам ученого, дефицит железа может привести к ряду женских заболеваний с такими сопутствующими симптомами, как чувство слабости, усталости или раздражительности.

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Железо необходимо организму для производства гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород из легких в остальные части тела. Он также важен для других клеточных функций и производства гормонов.

Если организм израсходует свои запасы железа, это может привести к снижению гемоглобина и количества здоровых эритроцитов, что называется анемией.

Как отмечает детский гематолог из Медицинской школы Мичиганского университета Анджела Вейанд, симптомы дефицита железа часто неспецифичны и расплывчаты.

По словам медика, одышка, затуманенность сознания, усталость, головокружение, повышенная чувствительность к низким температурам и учащенное сердцебиение могут быть признаками многих других заболеваний.

Вейанд добавила, что железодефицит также связан с рядом других негативных последствий для здоровья, включая тревогу, депрессию, нарушения сна и даже сердечную недостаточность.

Ученые заявили, что на сегодняшний день нет единого мнения относительно рекомендованных доз железосодержащих добавок для разных групп населения, поскольку исследования на эту тему практически не проводятся.

Источник
NYT
Теги
аналіз крові Наукові дослідження
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