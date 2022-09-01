Все началось с синдрома Маршала. В начале существования группы Доказательные родители, где блогеры Татьяна Миненко и Регина Липнягова обсуждали методы лечения с помощью доказательной медицины, к ней обратилась мама маленькой пациентки с ежемесячной горячкой и обострением тонзиллита.

Врач, к которому обратилась мама девочки, заставил их пройти обследование, стоившее десятки тысяч гривен, во время которых обнаружили несколько вирусов, носителями которых являются все без исключения люди.

Ложный диагноз привел к необоснованному ежемесячному лечению ненужными антибиотиками, а кроме того “профессор” назначил “помощные” лекарства, которые он сам продавал прямо из-под стола.

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Отметим, что нигде в цивилизованном мире этот фуфломицин не используется, о нем там даже не слыхали.

Когда маме порекомендовали современного педиатра, она никак не могла поверить, что каждое обострение будет останавливать препарат стоимостью 10 грн.

Сейчас администраторы крупнейшего украинского медицинского сообщества Доказательные родители Татьяна Миненко и Регина Липнягова, одержавшие победу в рейтинге Топ-100 блогеров Украины Фактов ICTV 2021 в категории Здоровье, благодаря своей просветительской работе, открыли свой медицинский центр Доказательные.

Они собрали лучших специалистов для взрослых и детей из своего сообщества: семейного врача, педиатра, взрослого и детского неврологов, детского ортопеда, эндокринолога, детского и взрослого дерматологов, трихолога, профессионального косметолога, колопроктолога, токарного хирурга.

В центре можно вакцинироваться всеми имеющимися в стране вакцинами.

Это очень непросто решиться на открытие в такое время. Но именно сейчас очень важен доступ к качественной, а главное — доступной медицине.

Важно еще и то, что специалисты высокого уровня не прописывают лишние обследования и препараты. Именно то, что нужно в нашей сверхсложной ситуации.

Сообщество Доказательные родители продолжает свое существование и по-прежнему готово прийти на помощь онлайн — найти необходимых врачей и направить к специалистам, заслуживающим доверия.

Группа будет продолжать свою деятельность и дальше, чтобы у каждого участника был доступ к современной медицинской информации.

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Все понимают, что попасть к хорошему врачу бывает очень непросто, а группа имеет множество специалистов в разных городах страны, которых можно смело рекомендовать.

Фото: Факти ICTV