Английский врач Деб Коэн-Джонс на страницах популярного издания Британии рассказал о синдроме разбитого сердца — состоянии, которое могла сыграть роковую роль в смерти Елизаветы II.

По мнению медика, смерть принца Филиппа, с которым Елизавета II прожила в браке 73 года, могла способствовать кончине смерти самой королевы.

— Хотя многие думают о разбитом сердце как о метафорическом состоянии, на самом деле это общепризнанное состояние, известное, как стресс-индуцированная кардиомиопатия. Или синдром разбитого сердца, — объясняет Коэн-Джонс.

По его словам, здесь нет строгой науки. Но это определенно наблюдаемое явление, которое в каком-то смысле больше связано с потерей воли к жизни, чем с нашим здоровьем.

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Коэн-Джонс объяснил, что с физиологической точки зрения потеря принца Филиппа вызвала у королевы сильный стресс, который сопровождался пиковым уровнем кортизола.

Кортизол — это гормон, выделяемый организмом при стрессе. В значительных количествах он может нанести вред и увеличить риск возникновения ряда состояний. Иными словами, стресс – это не просто психологическая, а физиологическая угроза.

Симптомы синдрома разбитого сердца

По данным организации Heart, наиболее распространенными симптомами синдрома разбитого сердца (BHS) являются:

боль в груди;

одышка;

аномальные сердечные сокращения;

кардиогенный шок.

Кардиогенный шок возникает, когда внезапно ослабленное сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма. Это одна из наиболее распространенных причин сердечных приступов.

Источник: Express