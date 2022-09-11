Английский врач Деб Коэн-Джонс на страницах популярного издания Британии рассказал о синдроме разбитого сердца — состоянии, которое могла сыграть роковую роль в смерти Елизаветы II.
По мнению медика, смерть принца Филиппа, с которым Елизавета II прожила в браке 73 года, могла способствовать кончине смерти самой королевы.
— Хотя многие думают о разбитом сердце как о метафорическом состоянии, на самом деле это общепризнанное состояние, известное, как стресс-индуцированная кардиомиопатия. Или синдром разбитого сердца, — объясняет Коэн-Джонс.
По его словам, здесь нет строгой науки. Но это определенно наблюдаемое явление, которое в каком-то смысле больше связано с потерей воли к жизни, чем с нашим здоровьем.
Коэн-Джонс объяснил, что с физиологической точки зрения потеря принца Филиппа вызвала у королевы сильный стресс, который сопровождался пиковым уровнем кортизола.
Кортизол — это гормон, выделяемый организмом при стрессе. В значительных количествах он может нанести вред и увеличить риск возникновения ряда состояний. Иными словами, стресс – это не просто психологическая, а физиологическая угроза.
Симптомы синдрома разбитого сердца
По данным организации Heart, наиболее распространенными симптомами синдрома разбитого сердца (BHS) являются:
- боль в груди;
- одышка;
- аномальные сердечные сокращения;
- кардиогенный шок.
Кардиогенный шок возникает, когда внезапно ослабленное сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма. Это одна из наиболее распространенных причин сердечных приступов.
Источник: Express