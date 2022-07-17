Для творожного супа можно брать любой творог: острый, нежирный, жирный. Какой вам нравится. Евгению Клопотенко нравится сочетание твердого сыра и сыра с голубой плесенью. Последний можно положить в тарелку при подаче.

Ингредиенты

3 картофелины

средние моркови

2 зубчика чеснока

½ репчатого лука

1 куриная голень

1 томат

1-1,5 л воды

200 г твердого сыра

2 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Морковь и нарежьте полукольцами, чеснок раздавите плоской стороной ножа, половину луковицы нашинкуйте довольно толстыми четвертинками.

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В сотейнике разогрейте подсолнечное масло и слегка подрумяньте морковь, лук и чеснок в течение 2-3 минут.

Очистите картофель и разрежьте пополам или на четвертинки. Добавьте в другие овощи и готовьте еще в течение 2-3 минут.

Теперь добавьте в сотейник куриную голень, так бульон получится более насыщенным и ароматным.

Влейте 1-1,5л воды в зависимости от личных предпочтений. Если нравится более густой суп, добавьте 1 л. Готовьте бульон 20 минут. Докажите вкус солью и перцем.

Возьмите томат, нарежьте большим кубиком и поставьте в холодильник. Это очень важный момент для баланса горячего супа и холодных томатов при подаче.

Далее возьмите сыр, натрите на крупной терке. Бульон снимите с плиты и извлеките куриную голень. Перебейте овощи блендером до состояния пюре.

Добавьте в бульон натертый творог и сверните сотейник на плиту.

При постоянном помешивании варите суп еще 2-3 минуты, чтобы творог расплавился и образовалась однородная творожно-овощная смесь.

В порционную тарелку налейте горячий суп и добавьте кубики охлажденного томата.

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Из куриной голени выберите мясо и добавьте его в тарелку. Приправьте свежемолотым перцем по желанию.

Источник: Евгений Клопотенко