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Сырный суп: легко и вкусно

17 июля 2022, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Сырный суп: легко и вкусно
Источник: Depositphotos

Для творожного супа можно брать любой творог: острый, нежирный, жирный. Какой вам нравится. Евгению Клопотенко нравится сочетание твердого сыра и сыра с голубой плесенью. Последний можно положить в тарелку при подаче.

Ингредиенты

  • 3 картофелины
  •  средние моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • ½ репчатого лука
  • 1 куриная голень
  • 1 томат
  • 1-1,5 л воды
  • 200 г твердого сыра
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец по вкусу

Морковь и нарежьте полукольцами, чеснок раздавите плоской стороной ножа, половину луковицы нашинкуйте довольно толстыми четвертинками.

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В сотейнике разогрейте подсолнечное масло и слегка подрумяньте морковь, лук и чеснок в течение 2-3 минут.

Очистите картофель и разрежьте пополам или на четвертинки. Добавьте в другие овощи и готовьте еще в течение 2-3 минут.

Теперь добавьте в сотейник куриную голень, так бульон получится более насыщенным и ароматным.

Влейте 1-1,5л воды в зависимости от личных предпочтений. Если нравится более густой суп, добавьте 1 л. Готовьте бульон 20 минут. Докажите вкус солью и перцем.

Возьмите томат, нарежьте большим кубиком и поставьте в холодильник. Это очень важный момент для баланса горячего супа и холодных томатов при подаче.

Далее возьмите сыр, натрите на крупной терке. Бульон снимите с плиты и извлеките куриную голень. Перебейте овощи блендером до состояния пюре.

Добавьте в бульон натертый творог и сверните сотейник на плиту.

При постоянном помешивании варите суп еще 2-3 минуты, чтобы творог расплавился и образовалась однородная творожно-овощная смесь.

В порционную тарелку налейте горячий суп и добавьте кубики охлажденного томата.

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Из куриной голени выберите мясо и добавьте его в тарелку. Приправьте свежемолотым перцем по желанию.

Источник: Евгений Клопотенко

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