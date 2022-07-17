Для творожного супа можно брать любой творог: острый, нежирный, жирный. Какой вам нравится. Евгению Клопотенко нравится сочетание твердого сыра и сыра с голубой плесенью. Последний можно положить в тарелку при подаче.
Ингредиенты
- 3 картофелины
- средние моркови
- 2 зубчика чеснока
- ½ репчатого лука
- 1 куриная голень
- 1 томат
- 1-1,5 л воды
- 200 г твердого сыра
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Морковь и нарежьте полукольцами, чеснок раздавите плоской стороной ножа, половину луковицы нашинкуйте довольно толстыми четвертинками.
В сотейнике разогрейте подсолнечное масло и слегка подрумяньте морковь, лук и чеснок в течение 2-3 минут.
Очистите картофель и разрежьте пополам или на четвертинки. Добавьте в другие овощи и готовьте еще в течение 2-3 минут.
Теперь добавьте в сотейник куриную голень, так бульон получится более насыщенным и ароматным.
Влейте 1-1,5л воды в зависимости от личных предпочтений. Если нравится более густой суп, добавьте 1 л. Готовьте бульон 20 минут. Докажите вкус солью и перцем.
Возьмите томат, нарежьте большим кубиком и поставьте в холодильник. Это очень важный момент для баланса горячего супа и холодных томатов при подаче.
Далее возьмите сыр, натрите на крупной терке. Бульон снимите с плиты и извлеките куриную голень. Перебейте овощи блендером до состояния пюре.
Добавьте в бульон натертый творог и сверните сотейник на плиту.
При постоянном помешивании варите суп еще 2-3 минуты, чтобы творог расплавился и образовалась однородная творожно-овощная смесь.
В порционную тарелку налейте горячий суп и добавьте кубики охлажденного томата.
Из куриной голени выберите мясо и добавьте его в тарелку. Приправьте свежемолотым перцем по желанию.
Источник: Евгений Клопотенко