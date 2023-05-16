Австралийские ученые доказали, что сиропы от кашля не очень эффективны при лечении детского кашля. До 85 процентов эффективности этих лекарств приписывают “эффекту плацебо”.

При этом растущее количество отравления сиропами заставило многие страны, включая Австралию, ввести ограничения на лекарства от кашля. Их не рекомендуют давать детям в возрасте до шести лет.

Исследование, опубликованное в “Медицинском журнале Австралии” показывает, что ограничение использования лекарств от кашля и простуды у детей способствует значительному и устойчивому снижению отравлений.

Маленькие дети обычно простужаются не менее шести раз в год. Поэтому родители запасаются приятными на вкус сиропами от кашля заранее.

Роуз Кернс, преподаватель фармации Сиднейского университета, и Ниал Вит, адъюнкт-профессор Сиднейской фармацевтической школы считают, что родители должны знать, что же они будут давать своим детям, чтобы те выздоровели.

Что входит в состав лекарств от кашля?

Они могут содержать средства, подавляющие кашлевой рефлекс, отхаркивающие средства и муколитики (оба средства способствуют отхождению мокроты).

Однако некоторые сиропы содержат противозастойные средства (для облегчения заложенности носа) и седативные антигистаминные препараты для облегчения чиханья, остановки насморка и улучшения сна.

Наиболее опасными являются лекарства с седативным действием, такие как седативные антигистаминные препараты или средства от кашля на основе опиоидов.

В то время как седация может быть желательным эффектом для родителей беспокойного ребенка, для маленьких детей риск серьезного вреда или даже смерти от таких препаратов чрезвычайно высок.

Седативные средства также могут вызвать возбуждение и гиперактивность.

Хотя сиропы от кашля, не содержащие седативных средств, вероятно, безопаснее, исследований побочных эффектов этих продуктов для детей очень мало. Сообщалось только о нежелательных явлениях, включая возбуждение и психоз, особенно при чрезмерном употреблении.

Поэтому австралийский регулятор по наркотикам не рекомендует использовать сиропы от кашля лицам в возрасте до шести лет. И на этикетках этих продуктов уже нет указаний по дозировке для маленьких детей.

Несмотря на это, в австралийские токсикологические центры по-прежнему ежегодно поступают сотни звонков по поводу сиропов для детей младшего возраста.

Сиропы от кашля можно давать детям в возрасте от 6 до 11 лет, однако тоже следует соблюдать осторожность, советоваться с врачом.

Некоторые травяные продукты доступны и без ограничений продаются для детей, например экстракт листьев плюща. К сожалению, нет убедительных доказательств того, что эти лекарства эффективны. Но риск отравления ими низкий.

Джерело: ScienceAlert