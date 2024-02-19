С 3 августа 2024 года в силу вступит новый Технический регламент на косметическую продукцию, который был утвержден постановлением Кабинета Министров от 20 января 2021 года.
Зачем новый регламент
Этот регламент будет действовать в течение переходного периода до 3 августа 2026 года для операторов рынка. Он будет соответствовать требованиям Европейского парламента.
Это создаст условия для изготовления более безопасной, конкурентоспособной продукции и будет способствовать устранению барьеров в торговле со странами ЕС.
Система электронной нотификации
Одной из ключевых инициатив для создания безопасности косметической продукции является внедрение Порядка нотификации информации о косметической продукции.
Этот механизм предусматривает, что ответственное лицо, которое вводит косметику на рынок, должно предоставлять информацию в Систему электронной нотификации.
Какую информацию нужно предоставлять для нотификации:
- категорию продукта;
- наименование;
- страну происхождения;
- данные контактного лица;
- статус предоставления на рынке;
- графический файл маркировки;
- отсутствие в составе веществ, которые считаются канцерогенными, мутагенными или токсичными;
- удостоверение факта использования веществ, разрешенных к использованию;
- наличие в составе наноматериалов;
- название рецептуры и тому подобное.
Система электронной нотификации была разработана с учетом лучших европейских практик и аналогична Европейскому Порталу сообщений о косметических продуктах (CPNP).