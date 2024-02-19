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Система электронной информации о косметической продукции начнет действовать с августа 2024 года

19 февраля 2024, 14:30
Ольга Боднарчук редактор
косметика, крем
Источник: Pexels

С 3 августа 2024 года в силу вступит новый Технический регламент на косметическую продукцию, который был утвержден постановлением Кабинета Министров от 20 января 2021 года.

Зачем новый регламент

Этот регламент будет действовать в течение переходного периода до 3 августа 2026 года для операторов рынка. Он будет соответствовать требованиям Европейского парламента.

Это создаст условия для изготовления более безопасной, конкурентоспособной продукции и будет способствовать устранению барьеров в торговле со странами ЕС.

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Система электронной нотификации

Одной из ключевых инициатив для создания безопасности косметической продукции является внедрение Порядка нотификации информации о косметической продукции.

Этот механизм предусматривает, что ответственное лицо, которое вводит косметику на рынок, должно предоставлять информацию в Систему электронной нотификации.

Какую информацию нужно предоставлять для нотификации:

  • категорию продукта;
  • наименование;
  • страну происхождения;
  • данные контактного лица;
  • статус предоставления на рынке;
  • графический файл маркировки;
  • отсутствие в составе веществ, которые считаются канцерогенными, мутагенными или токсичными;
  • удостоверение факта использования веществ, разрешенных к использованию;
  • наличие в составе наноматериалов;
  • название рецептуры и тому подобное.

Система электронной нотификации была разработана с учетом лучших европейских практик и аналогична Европейскому Порталу сообщений о косметических продуктах (CPNP).

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Источник
Минздрав
Теги
Закон косметика МОЗ
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