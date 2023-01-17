По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не обнаружено, а ситуация с течением коронавируса контролируемая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, который впервые был обнаружен в США в октябре 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, ХВВ.1.5 уже занимает второе место после оригинального подтипа Омикрона, или 40% всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.

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При этом в ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах.

Сообщается, что Центр общественного здравоохранения на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2. С начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований.

— Как и ранее, вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения коронавирусной инфекции, — напомнили в Минздраве.

Отмечается, что сейчас в Украине есть около 8 млн доз вакцины трех типов:

однодозовая Johnson & Johnson;

двухдозовая Pfizer (детская и взрослая формы);

двухдозовая CoronaVac.

Сообщается, что курс вакцинации включает одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продлить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую — через 5 месяцев, вторую — через 4.

По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации 15,4 млн украинцев получили две дозы вакцины против Covid-19. Около 12,4 млн не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты.