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Ситуация под контролем: Минздрав о новом Covid-штамме XBB.1.5 и о его обнаружении в Украине

17 января 2023, 09:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцина
Источник: Depositphotos

По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не обнаружено, а ситуация с течением коронавируса контролируемая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, который впервые был обнаружен в США в октябре 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, ХВВ.1.5 уже занимает второе место после оригинального подтипа Омикрона, или 40% всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.

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При этом в ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах.

Сообщается, что Центр общественного здравоохранения на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2. С начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований.

— Как и ранее, вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения коронавирусной инфекции, — напомнили в Минздраве.

Отмечается, что сейчас в Украине есть около 8 млн доз вакцины трех типов:

  • однодозовая Johnson & Johnson;
  • двухдозовая Pfizer (детская и взрослая формы);
  • двухдозовая CoronaVac.

Сообщается, что курс вакцинации включает одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продлить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую — через 5 месяцев, вторую — через 4.

По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации 15,4 млн украинцев получили две дозы вакцины против Covid-19. Около 12,4 млн не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины Штамм Омикрон
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