По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не обнаружено, а ситуация с течением коронавируса контролируемая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
— Эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, который впервые был обнаружен в США в октябре 2022 года, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, ХВВ.1.5 уже занимает второе место после оригинального подтипа Омикрона, или 40% всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.
При этом в ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах.
Сообщается, что Центр общественного здравоохранения на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2. С начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований.
— Как и ранее, вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения коронавирусной инфекции, — напомнили в Минздраве.
Отмечается, что сейчас в Украине есть около 8 млн доз вакцины трех типов:
- однодозовая Johnson & Johnson;
- двухдозовая Pfizer (детская и взрослая формы);
- двухдозовая CoronaVac.
Сообщается, что курс вакцинации включает одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продлить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую — через 5 месяцев, вторую — через 4.
По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации 15,4 млн украинцев получили две дозы вакцины против Covid-19. Около 12,4 млн не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты.