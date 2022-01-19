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Ситуация ухудшается: уже пять областей в оранжевой зоне, одна соответствует красной

19 января 2022, 10:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ситуация ухудшается: уже пять областей в оранжевой зоне, одна соответствует красной
Источник: Depositphotos

 

В Украине на 19 января в оранжевой зоне карантина находятся пять областей. В Ивано-Франковской области особенно критичная ситуация.

В оранжевой зоне карантина находятся следующие области:

  • Ивано-Франковска — три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
  • Львовская — динамика госпитализаций.
  • Ровенская — критический показатель новых случаев,
  • Сумская — критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая — критический показатель новых случаев.
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Отметим, что сразу три показателя Минздрава относительно распространения Covid-19 являются критическими в Ивано-Франковской области. Это означает, что область готова к переходу в красную зону.

Коронавирус в Украине по состоянию на 19 января 2022 года подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки — 12 815 новых случаев.

Среди них — 1 422 ребенка и 464 медработника.

В течение всего времени с начала пандемии от вируса умерли 98 712 людей, за последние сутки зафиксировано 163 летальных случая.

Выздоровели за все это время 3 567 336 человек, за день – 5 413.

Источник
Минздрав
Теги
Карантин , Коронавирус Covid-19
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