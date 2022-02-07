В Украине по состоянию на 7 февраля 2022 года уменьшилось количество больных коронавирусом, заболело менее 24 тыс. человек, и, несмотря на прогнозы о расширении красной зоны, мы имеем сегодня увеличение желтой.

По данным Минздрава, к Полтавской и Кировоградской области, которые находились в желтой зоне на прошлой неделе, добавились Днепропетровская и Запорожская.

Главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 4 февраля отмечал, что больше новых случаев за сутки было в Одесской, Львовской и Житомирской областях.

На 7 февраля, напряженной ситуация с коронавирусом остается в Киеве, Донецкой, Житомирской и Николаевской областях, сообщает министерство.

По состоянию на утро 6 февраля за сутки в Украине было зафиксировано 27 851 новый случай коронавируса (2 597 детей и 431 медицинский работник). За все время пандемии Covid-19 заболели 4 284 059 человек.

За день 34 305 человек вакцинировались против коронавирусной инфекции. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую – 14 188 жителей Украины, дополнительную – 206 граждан, бустерную – 9 729 человек.