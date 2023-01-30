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Ситуация стабилизировалась: на минувшей неделе Covid-19 заболели 185 киевлян

30 января 2023, 12:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
грип, коронавірус
Источник: Depositphotos

В Киеве на минувшей неделе было зарегистрировано 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения на позапрошлой — 191. Об этом сообщает Департамент здравоохранения КГВА.

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Отмечается, что среди заболевших:

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  • 102 женщины в возрасте от 20 до 93 лет;
  • 83 мужчины в возрасте от 21 до 87 лет;
  • шесть девочек от 9 месяцев до 10 лет;
  • девять мальчиков от 1 до 13 лет;
  • девять медицинских работников.

— Из них 48 человек были госпитализированы. Пять человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19. Выздоровели 153 человека, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском – 31, Дарницком – 29 и Оболонском районах– 26 случаев.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 505 123 случая заболевания, 9 409 летальных исходов. При этом Covid-19 преодолели 494 850 жителей столицы.

Источник
КГГА
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