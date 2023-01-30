В Киеве на минувшей неделе было зарегистрировано 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения на позапрошлой — 191. Об этом сообщает Департамент здравоохранения КГВА.

Отмечается, что среди заболевших:

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102 женщины в возрасте от 20 до 93 лет;

83 мужчины в возрасте от 21 до 87 лет;

шесть девочек от 9 месяцев до 10 лет;

девять мальчиков от 1 до 13 лет;

девять медицинских работников.

— Из них 48 человек были госпитализированы. Пять человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19. Выздоровели 153 человека, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском – 31, Дарницком – 29 и Оболонском районах– 26 случаев.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 505 123 случая заболевания, 9 409 летальных исходов. При этом Covid-19 преодолели 494 850 жителей столицы.