В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом среди детей. Городские власти призывают родителей оставлять детей дома, если есть симптомы простуды, заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Уже более недели в городе наблюдается рост детской заболеваемости Covid-19 — более 300 случаев.

— Поэтому призываем родителей быть осмотрительными и при первых симптомах простуды у ребенка — оставлять его дома, чтобы предотвратить распространение болезни, — заявила она.

Старостенко отметила, что несмотря на то, что количество новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией растет, ситуация в городе контролируется.

Занятость коек, выделенных под пациентов с Covid-19, составляет сегодня 26%. По словам Анны Старостенко, это, прежде всего, связано с высоким охватом вакцинацией против Covid-19 в Киеве. Прививки способствуют тому, что люди болеют коронавирусом в легкой форме, или же средней тяжести.

В Киеве 2 февраля подтверждено 2869 новых случаев коронавируса. За все время пандемии Covid-19 зафиксировано 375 798 человек.