По состоянию на 4 октября в Украине семь областей соответствуют показателям оранжевой зоны, несмотря на традиционное уменьшение суточного количества Covid-больных на выходных.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В оранжевую зону вошли Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Наихудшая ситуация в Черновицкой (609) и Харьковской (433) областях. Норма — 75 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций с Covid-19 не соответствует норме в Запорожской (62,5%), Харьковской (68,6%), Херсонской (65,4) и Черновицкой (65,6%) областях.

В то же время желтый уровень эпидемической опасности введен во всех других регионах. Ни одна область не вошла в зеленую и красную зону.

Самая лучшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом сейчас в Кировоградской и Закарпатской областях.

23 сентября Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. До этого на территории страны действовала зеленая зона карантина.

В этой зоне запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории, наполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест и пр.

Однако в Минздраве утверждают, что ограничения не будут применяться, если желтые или зеленые Covid-сертификаты будут у более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет). Подробнее о карантине в Украине — читайте на Фактах ICTV.