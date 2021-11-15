Украина по состоянию на середину ноября вышла на плато заболеваемости коронавирусом. Вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с новыми Covid-случаями и снижение основных негативных показателей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания.

Так, на прошлой неделе подтвердили 39,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее — 152 тыс. Кроме того, на сегодня занято 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за прошедшую неделю 30 тыс. человек, а неделей ранее — 34 тыс.

По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.

В регионах Украины улучшается ситуация с поставками кислорода в больницы. Сейчас решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области.