В Лисичанске Луганской области оккупанты за девять месяцев так и смогли восстановить нормальную работу учреждений здравоохранения, поэтому лекарства в мобильном пункте раздают медики-гастролеры.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

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— В Лисичанске за девять месяцев не смогли восстановить нормальную работу учреждений здравоохранения. Помощь там оказывают в недавно обустроенном мобильном пункте, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, в мобильном пункте российские медики выдают лекарства от простуды, давления, обезболивающие и другие препараты. Но не известно, что будет даже с такой примитивной медпомощью, когда они уедут.