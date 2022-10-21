Семья из Никополя, которая страшно пострадала во время обстрела города Градами и тяжелой артиллерией, эвакуационным поездом под эгидой Врачей без границ (MSF) доставлена для дальнейшего лечения во Львов. Напомним, что у матери — осколочные ранения руки и ноги, а также перелом голени. 6-летний ребенок потерял обе ножки.

Как рассказал медикам отец девочки, в семье — пятеро детей. Двое уехали в Испанию. Жена с тремя другими детьми с начала войны спасались в Польше, где три месяца жили в приюте для переселенцев. 5 октября они вернулись.

— На следующий день мы были дома. Обедали и собирались ложиться спать. Я пошел заварить чай. Тогда наш дом обстреляли из артиллерии. Меня отбросило. Ближе к взрыву были жена и дочь, — вспоминает мужчина.

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По его словам, сам он получил лишь легкие травмы: боль в спине и в ушах. Но жена и дочь были тяжело ранены. Еще двое детей остались невредимыми.

— На земле лежало три острых предмета зеленого цвета. Только один из них взорвался, два других были целы, — говорит мужчина.

Он вспоминает, как вызвал скорую, которая приехала с людьми из территориальной обороны. Дочь отвезли в Днепр, а жена осталась в никопольской больнице.

— Медики Днепра сказали, что дочери сделали операцию и ей понадобится дополнительное лечение во Львове. Сразу после анестезии, когда она проснулась, то повторяла снова и снова: папа, у меня нет ног! — не сдерживает эмоций отец.

По его словам, жена много плачет. Еще двое детей живут у бабушки за Никополем, они приедут во Львов через несколько дней. Здесь живет сестра жены.

Сообщается, что на этой неделе соцработники Врачей без границ посетили женщину с ребенком во львовской больнице, где они продолжают получать лечение.

Источник: Врачи без границ