Вакцинация является лучшей защитой от тяжелого течения Cоvid-19. В Киевской области за семь дней вакцинировано 5 347 человек от Cоvid-19. Это на 598 человек больше, чем за предыдущую неделю.

Заболеваемость в регионе уменьшается. Так, за прошедшую неделю в Киевской области зарегистрировано всего 237 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на 36,6% меньше, чем в период с 31.10.2022 по 06.11.2022.

Госпитализированы в медицинские учреждения Киевщины из Cоvid-19 всего 119 больных с подтвержденным диагнозом и 32 – с подозрением. Это на 15 больных меньше, чем на прошлой неделе.

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Несмотря на войну, иммунизация в Киевской области продолжается.

Жители региона могут получить бесплатную прививку. Для этого необходимо обратиться за направлением к семейному врачу. В области функционируют 25 центров массовой вакцинации и 182 пункта прививок, а также работает 19 мобильных бригад.

Источник: Киевская ОВА