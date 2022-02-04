За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 43 778 человек. Из них 4 381 ребенок и 873 медработника.
Выздоровели за сутки – 9 497 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 174 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 328 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (4 136), Львовской (3 791), Ровенской (2 521), Донецкой (2 115), Хмельницкой (2 081) и Сумской (2 073) областях.
- г. Киев — 2 869;
- Винницкая область — 1 410;
- Волынская область — 1 356;
- Днепропетровская область — 1 034;
- Донецкая область — 2 115;
- Житомирская область — 3 310;
- Закарпатская область — 882;
- Запорожская область — 1 060;
- Ивано-Франковская область -1 959;
- Киевская область — 1 551;
- Кировоградская область — 331;
- Луганская область — 805;
- Львовская область — 3 791;
- Николаевская область — 921;
- Одесская область — 4 136;
- Полтавская область — 1 202;
- Ровенская область — 2 521;
- Сумская область — 2 073;
- Тернопольская область — 1 664;
- Харьковская область — 1 789;
- Херсонская область — 1 058;
- Хмельницкая область — 2 081;
- Черкасская область — 1 166;
- Черновицкая область — 994;
- Черниговская область — 1 311.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 4 213 675 человек;
- выздоровело — 3 660 351 человек;
- летальных исходов — 100 983;
- проведено ПЦР-тестирований — 18 404 417.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получивших две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. Всего проведено 30 589 327 прививок.