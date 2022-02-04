За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 43 778 человек. Из них 4 381 ребенок и 873 медработника.

Выздоровели за сутки – 9 497 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 174 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 328 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (4 136), Львовской (3 791), Ровенской (2 521), Донецкой (2 115), Хмельницкой (2 081) и Сумской (2 073) областях.

г. Киев — 2 869;

Винницкая область — 1 410;

Волынская область — 1 356;

Днепропетровская область — 1 034;

Донецкая область — 2 115;

Житомирская область — 3 310;

Закарпатская область — 882;

Запорожская область — 1 060;

Ивано-Франковская область -1 959;

Киевская область — 1 551;

Кировоградская область — 331;

Луганская область — 805;

Львовская область — 3 791;

Николаевская область — 921;

Одесская область — 4 136;

Полтавская область — 1 202;

Ровенская область — 2 521;

Сумская область — 2 073;

Тернопольская область — 1 664;

Харьковская область — 1 789;

Херсонская область — 1 058;

Хмельницкая область — 2 081;

Черкасская область — 1 166;

Черновицкая область — 994;

Черниговская область — 1 311.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 4 213 675 человек;

выздоровело — 3 660 351 человек;

летальных исходов — 100 983;

проведено ПЦР-тестирований — 18 404 417.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получивших две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. Всего проведено 30 589 327 прививок.