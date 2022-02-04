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Рекорд пандемии: за минувшие сутки в Украине зафиксировано 43 778 новых случаев Covid-19

4 февраля 2022, 08:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 43 778 человек. Из них 4 381 ребенок и 873 медработника.

Выздоровели за сутки – 9 497 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 174 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 328 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (4 136), Львовской (3 791), Ровенской (2 521), Донецкой (2 115), Хмельницкой (2 081) и Сумской (2 073) областях.

  • г. Киев — 2 869;
  • Винницкая область — 1 410;
  • Волынская область — 1 356;
  • Днепропетровская область — 1 034;
  • Донецкая область — 2 115;
  • Житомирская область — 3 310;
  • Закарпатская область — 882;
  • Запорожская область — 1 060;
  • Ивано-Франковская область -1 959;
  • Киевская область — 1 551;
  • Кировоградская область — 331;
  • Луганская область — 805;
  • Львовская область — 3 791;
  • Николаевская область — 921;
  • Одесская область — 4 136;
  • Полтавская область — 1 202;
  • Ровенская область — 2 521;
  • Сумская область — 2 073;
  • Тернопольская область — 1 664;
  • Харьковская область — 1 789;
  • Херсонская область — 1 058;
  • Хмельницкая область — 2 081;
  • Черкасская область — 1 166;
  • Черновицкая область — 994;
  • Черниговская область — 1 311.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 4 213 675 человек;
  • выздоровело — 3 660 351 человек;
  • летальных исходов — 100 983;
  • проведено ПЦР-тестирований — 18 404 417.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получивших две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. Всего проведено 30 589 327 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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