Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Теперь и на украинском языке: приложение, которое помогает “говорить” глазами — ссылка

8 ноября 2022, 15:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смартфон
Источник: Depositphotos

В Google появилась украинская версия разработанного еще несколько лет назад приложения, которое помогает людям с моторными и речевыми нарушениями “говорить” глазами.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Читайте также:
кровВпервые в мире: ученые провели испытания по переливанию искусственной крови

Сейчас смотрят

Отмечается, что механика приложения гениально проста и сложна одновременно. Пользователь имеет возможность сохранить определенные фразы и благодаря движению глаз воспроизвести их голосом.

Конечно, это не полноценное общение, но очень важная возможность для тех, кто потерял способность разговаривать, или имеет врожденную проблему.

Загрузить приложение можно по этой ссылке.

Источник
Минздрав
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь