В Google появилась украинская версия разработанного еще несколько лет назад приложения, которое помогает людям с моторными и речевыми нарушениями “говорить” глазами.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что механика приложения гениально проста и сложна одновременно. Пользователь имеет возможность сохранить определенные фразы и благодаря движению глаз воспроизвести их голосом.

Конечно, это не полноценное общение, но очень важная возможность для тех, кто потерял способность разговаривать, или имеет врожденную проблему.

Загрузить приложение можно по этой ссылке.