В Украине начато внедрение лечения наркозависимых пациентов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) новейшей формой бупренорфина — препаратом Buvidal.

Препарат имеет лекарственную форму раствора для инъекций, содержащую действующее вещество бупренорфина пролонгированного действия. Теперь пациенту следует сделать только одну инъекцию в месяц вместо ежедневного приема таблетированных препаратов.

Эксперты Центра общественного здоровья отмечают, что препарат имеет преимущества как для стабильных пациентов, так и для тех, кому еще сложно управлять ежедневным приемом лекарственных средств.

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Подтверждением этому является исследование, где Buvidal сравнивали с сублингвальными таблетками, содержащими бупренорфин и налоксон, блокирующий эффекты опиоидов, в частности при передозировке.

Результаты показали, что пациенты, получавшие Buvidal, чаще воздержались от употребления наркотических веществ по сравнению с пациентами, принимавшими таблетки.

Врач сайта ЗПТ в Германии отметила, что среди ее пациентов только трое получают лечение Buvidal. Это связано с тем, что не любая страховка покрывает такую терапию: стоимость одной месячной дозировки составляет около €200 евро. В Украине это лечение — бесплатно.

В течение 2023 года планируется внедрение лечения с применением нового препарата в 11 заведениях 10 областей.

Buvidal уже получили Винницкую, Волынскую, Львовскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Сумскую и Полтавскую области. До конца февраля также препарат будет доставлен в Закарпатскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. Именно в этих регионах учреждения здравоохранения выразили заинтересованность в внедрении Buvidal для лечения ЗПТ.