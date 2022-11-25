По мере того, как власти Китая вводят все новые блокировки в стремлении предупредить распространение коронавирусной инфекции, в столице страны Пекине нарастают массовые протесты против жестких мер государственной политики нулевого Covid-19.

Так, на заводе по производству iPhone в центральном Китае тысячи рабочих столкнулись с полицией по охране общественного порядка и снесли баррикады. На видео, которыми работники поделились с The Times, видно, как тысячи рабочих бьют и швыряют стальные балки в полицейских в защитном снаряжении и защитных костюмах.

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В многомиллионном южном городе Гуанчжоу протестующие вырвались из заблокированных зданий, чтобы противостоять работникам здравоохранения и разграбить продукты питания.

Очевидно, что по мере того, как суровые Covid-правила в Китае действуют уже третий год, в стране нарастают признаки недовольства.

Отмечается, что для лидера Китая Си Цзиньпина беспорядки являются испытанием его беспрецедентного третьего срока пребывания у власти и подчеркивают неотложный политический вопрос о том, как он может вывести Китай из эпохи Covid-19.