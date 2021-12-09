В Украине по состоянию на 9 декабря не зафиксировали ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, сейчас в стране исследуют образцы, которые свидетельствуют о нетипичном течении коронавирусной инфекции.

— Сейчас все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы, либо проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию, — отметил Кузин.

Санврач рассказал, что все образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе страны распространяется штамм коронавируса Дельта.

В Украине используют ПЦР-системы, в которых чувствительность не должна быть снижена к новым штаммам коронавируса, в том числе и к Омикрону.

Все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении Covid-19, подлежат обязательному секвенированию. Именно это помогает выявлять новые штаммы коронавируса.

Кроме того, секвенируют образцы людей, которые вернулись из-за рубежа или же проживают в районах с сильной вспышкой болезни.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировали 12 376 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 24 547 украинцам, а умерли — 465 человек.

Больше всего людей за сутки заболело в Одесской (1 232), Львовской (745), Житомирской (640) областях и г. Киев (1 198). Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.