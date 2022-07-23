Первая перевозка раненых украинских военных с начала российской агрессии против Украины состоялась 18 июля. 31 раненый украинский солдат и сопровождающие лица были доставлены из Перемышля в Варшаву санитарным поездом.

— Пострадавшие были доставлены в больницы Люблинского, Мазовецкого и Лодзинского воеводств, — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Восемь из них попали в клиническую больницу в Отвоцке, которая специализируется на ортопедических операциях.

Состояние пациентов стабильное. Большинство солдат сейчас проходят реконструктивное лечение, то есть восстанавливают части тела, поврежденные в бою. Потом их реабилитируют.

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В ближайшем будущем группы численностью около 30 солдат будут переправляться в Польшу санитарным поездом один раз в неделю.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик объявил, что транспортировка и размещение раненых солдат из Украины в польские больницы была первой задачей, которую выполнила Группа гуманитарной и медицинской помощи.

Группа гуманитарной и медицинской помощи была создана в 2022 году. Среди ее задач спасательные и эвакуационные операции польских граждан, пострадавших в результате несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций, а также меры медицинского обеспечения, связанные с оказанием помощи польским гражданам и членам их семей.

Команда также должна поддерживать другие страны в спасательных операциях, проводимых на их территории. Ее возглавляет нейрохирург, доктор Артур Зачинский.

Источник: RMF24