В Италии с 6 декабря начинают действовать жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Новые правила касаются невакцинированных граждан.

Так, граждане, которые не вакцинировались от коронавируса, не смогут посетить рестораны, кафе, бары, кинотеатры, клубы. Также запрещено посещать футбольные матчи на стадионе, концерты и другие места.

Карантинные правила распространяются на общественный транспорт и гостиницы. Так, сертификат о вакцинации от коронавируса необходим для поездок в метро, автобусах и пригородных поездах. А раньше его нужно было предъявить только для путешествий в поездах дальнего сообщения. В целом ограничения будут действовать до 15 января 2022 года.

В то же время новые правила не касаются людей, которые переболели Covid-19. От требований освобождены дети до 12 лет, потому что они не могут быть привиты. Вакцинация для детей в стране начнется с 16 декабря.

Также с 15 декабря обязательной вакцинация от коронавируса станет для военнослужащих, полицейских и сотрудников учебных заведений. Медицинские работники должны были пройти полный курс иммунизации еще до апреля.

Всего с начала пандемии коронавируса в Италии зафиксировали уже 5,1 млн заражений. По состоянию на 5 декабря в стране заболело Covid-19 более 15 тыс. людей. Умерли от осложнений за сутки 43 человека.