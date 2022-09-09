Как сообщила во время совещания с руководителями территориальных общин и районных военных администраций сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской областной военной администрации Елена Ефименко, в течение минувшей недели в области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Так, с 29 августа по 4 сентября в области зарегистрировано 607 подтвержденных случаев Covid-19 против 409 за период с 22 по 28 августа. Рост составил 48,4%. За минувшую неделю в больницы области госпитализированы 177 жителей.

— Сейчас мы наблюдаем сезонный рост коронавирусной инфекции, к которому область готова. Определены больницы, имеются необходимая медицинская аппаратура, лекарства, — отметила Елене Ефименко.

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По ее словам, в достаточном количестве есть и вакцинальные препараты.

Сообщается, что на сегодня в Киевской области определено девять учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью Covid-19 и, в случае необходимости, готовы к приему еще 14 больниц.

Отмечается, что в области функционируют 25 центров массовой вакцинации и 180 пунктов прививок, а также работает 20 мобильных бригад.

Всего за минувшую неделю в Киевской области привито 5 425 человек.

Из 1 300 тыс. населения Киевской области вакцинировано:

первой дозой – 67%;

второй дозой – 63%.

Это один из самых лучших показателей среди регионов Украины, отметила Елена Ефименко.

Источник: КОВА